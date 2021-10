Große Veränderung braucht große Unterstützung! Während die Ex-Love Island-Sternchen Samira und Yasin aktuell noch im TV bei ihrem Kampf um den Gewinn von 50.000 Euro im Sommerhaus der Stars zu sehen sind, stehen privat schon wieder neue spannende Projekte an. Die Lovebirds ziehen mit ihrem Söhnchen in ein neues Haus und können dabei auf prominente Hilfe zählen – sogar ein bekanntes Sommerhaus-Couple ist dabei!

Am Dienstag versorgten die TV-Sternchen ihre Instagram-Community mit Umzugsupdates. Aus diesen ging hervor, dass sie sowohl von Promi Big Brother-Hottie Mischa Mayer (29) und Bachelorette-Boy Filip Pavlovic (27) als auch von ihren Sommerhaus-Kollegen Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer beim Kistenschleppen tatkräftige Unterstützung bekommen! Während die Muskelmänner bereits am Dienstag mit anpackten und im Netz mit einem großen Umzugswagen zu sehen waren, kommen die Blondine und das Transgendermodel am Donnerstag nach Hamburg. Hat sich da also eine echte Sommerhaus-Freundschaft entwickelt? Die ersten Anzeichen auf Social Media deuten zumindest darauf hin!

Samira erzählte am Dienstagabend bereits glücklich, dass nach dem Tag mit Mischa und Filip sogar schon fast alles geschafft sei. Nur der Keller fehle noch, gab die Beauty preis. "Der erste Schritt ist getan", summierte sie zufrieden den Umzug innerhalb der Hafenstadt. Mischa enthüllte außerdem, dass Samira und Yasin nun schon die erste Nacht in ihrem neuen Haus verbringen können. "Wir waren Vollgas dran mit den Jungs", erklärte Yasin den Erfolg. Auch die Brünette postete noch am gleichen Abend einige Videos von ihrem neuen Eigenheim.

Instagram / benjaminryanmelzer Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer im Mai 2020

ProSieben/Willi Weber Filip Pavlovic, Reality-Star

