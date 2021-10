Herzogin Meghan (40) liefert ihren Fans neuen Content. Seitdem die ehemalige Schauspielerin mit ihrem Ehemann Prinz Harry (37) in die USA gezogen ist, hat sie sich größtenteils zurückgezogen. Der letzte öffentliche Termin des royalen Paares war vor einigen Wochen in New York. Gerade deswegen begeistert die Mutter von Archie (2) und Lilibet mit jedem winzigen Auftritt – einen weiteren gibt es nun in Form eines Videos, in dem es um das Kinderbuch der Ex-Suits-Darstellerin geht.

"Ich bin Meghan, die Herzogin von Sussex. Ich habe das hier als Gedicht für meinen Mann und meinen Sohn Archie geschrieben und es in ein Buch verwandelt, damit ihr es auch genießen könnt", richtet sich Meghan in einem Video auf YouTube von "Brightly Storytime" an ihre Fans. Entspannt sitzt die gebürtige US-Amerikanerin im Garten auf einem Holzstuhl und hält ihr Werk mit dem Titel "The Bench" in die Kamera. In dem Clip trägt sie eine hellblaue Bluse und dezenten goldfarbenen Schmuck.

Nach der Begrüßung liest Meghan aus ihrem Buch vor – und es werden die dazugehörigen Illustrationen eingeblendet. "Du wirst ihn lieben. Du wirst ihm zuhören. Du wirst sein Unterstützer sein", schreibt die zweifache Mutter über die Beziehung von einem Vater zu seinem Sohn. "Er wird Freude verspüren, Kummer. Eines Tages wird sein Herz gebrochen sein. Du wirst ihm sagen: 'Ich liebe dich'", heißt es darin weiter.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2021

Getty Images Herzogin Meghan und ihr Sohn Archie Harrison

Getty Images Herzogin Meghan in Twickenham, England

