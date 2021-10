Süße Neuigkeiten aus dem Krass Klassenfahrt-Universum! Laiendarstellerin Jennifer Saro verkörperte von 2019 bis 2020 in der Webserie die Lehrerin Frau Kalbsfleisch. Neben ihrer Rolle in der Scripted-Reality-Soap ist die Beauty auch als Influencerin im Netz bekannt. 159.000 Follower versorgt sie nahezu täglich mit Beiträgen rund um Beauty und Lifestyle. Doch jetzt teilte Jennifer mit ihren Fans eine Nachricht der ganz besonderen Art: Sie ist schwanger!

Auf Instagram postete Jennifer ein Foto, auf dem sie mit stolzem Gesichtsausdruck ein Spiegelselfie macht. Die Aufmerksamkeit richtet die Brünette dabei ganz auf ihre Körpermitte. Da ist nämlich schon eine richtige Wölbung zu erkennen. Mit einem Baby-Emoji und einem weißen Herzchen, den sie dem Beitrag hinzufügt, scheint der Sachverhalt klar zu sein: Jennifer erwartet ihr erstes Baby!

In der Kommentarspalte tummelten sich daraufhin zahlreiche Gratulanten. Auch Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Abigail gratulierte der werdenden Mama. "Herzlichen Glückwunsch, Babe! Ich freue mich auf alles, was du berichtest", schrieb sie.

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, Ex-"Krass Klassenfahrt"-Darstellerin

Tonya Matyu Der "Krass Klassenfahrt"-Cast

Instagram / jennifer.saro "Krass Klassenfahrt"-Darstellerin Jennifer Saro

