Jamie Chung (38) scheint überglücklich zu sein. Im Oktober 2015 gab die "Hangover"-Darstellerin ihrem Schatz Bryan Greenberg (43) das Jawort im Kreise ihrer Liebsten. Anfang der Woche überraschten die beiden ihre Fans schließlich mit der Neuigkeit, dass sie still und heimlich Eltern geworden seien. Bryan und seine Herzdame durften sich sogar über gleich zwei Babys freuen. Nun teilte Jamie auch ein erstes Foto mit einem ihrer Sprösslinge.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die stolze Mama nun den niedlichen Schnappschuss mit ihrem Neugeborenen. Unter dem Foto scherzte die Schauspielerin anschließend, indem sie ein schlichtes "Mal zwei" kommentierte – immerhin war auf der goldigen Momentaufnahme nur einer ihrer Zwillinge zu sehen. Zuvor hatte bereits Jamies Ehemann ein Foto mit seinen beiden Kindern im Netz veröffentlicht.

Unter dem Post zeigten sich anschließend viele Follower und auch einige Prominente von dem Foto mehr als entzückt. So kommentierte Jaime King (42) beispielsweise, dass sie sich mit den frischgebackenen Eltern freue und Chace Crawford (36) hinterließ ein simples "Glückwunsch". Augenscheinlich waren die Babynews ihrer Schauspielkollegin bisher an Meghan Ory vorbeigegangen, denn die Once Upon A Time-Darstellerin schrieb unter dem Bild überrascht: "Oh mein Gott, was? Juhu!".

Instagram / jamiejchung Jamie Chung und ihr Baby im Oktober 2021

Getty Images Jamie Chung und Bryan Greenberg im Februar 2018

Instagram / bryangreenberg Bryan Greenberg mit seinen Zwillingen im Oktober 2021

