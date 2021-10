Wird die neue Kardashian-Show ein Abklatsch von Keeping up with the Kardashians oder doch ganz anders? Schon im vergangenen Jahr hatte die berühmte Reality-TV-Familie bekannt gemacht, dass sie nach dem Ende ihrer legendären Sendung ein ganz neues Format bekommen soll. Seit wenigen Wochen laufen bereits die Dreharbeiten für das geheimnisvolle Projekt – und jetzt verriet Kim (41) sogar schon, worauf sich die Fans freuen dürfen!

Im Interview mit dem Wall Street Journal Magazine sprach die 41-Jährige über ihr aktuelles Projekt. Dieses werde "eine andere Seite" der Familie zeigen und sich mehr auf die beruflichen Ambitionen der Kardashian-Jenners fokussieren, versicherte Kim. Die vierfache Mutter erklärte aber auch: "Ich würde nicht sagen, dass unsere verrückten Seiten nicht auch herauskommen!"

Viel ist über die Sendung bisher noch nicht bekannt. Jedoch sollen im Fokus besonders Kim, ihre Schwestern Kourtney (42) und Khloé (37) sowie Mutter Kris Jenner (65) stehen. Ob die Halbschwestern Kylie (24) und Kendall (25) auftauchen werden, ist unklar – Kourtneys Verlobter Travis Barker (45) ist aber angeblich zu sehen.

Instagram / khloekardashian Kendall Jenner, Kourtney und Khloé Kardashian, Kylie Jenner und Kim Kardashian, 2019

Getty Images Kim Kardashian bei der amfAR-Gala in NYC im Februar 2019

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian im September 2021 in New York City

