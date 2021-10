Gestatten: Bonus-Mama Gisele Bündchen (41)! Das Model und sein Ehemann Tom Brady (44) sind zweifache Eltern. Aus seiner vorherigen Beziehung mit Bridget Moynahan hat der Footballstar außerdem noch Sohnemann John "Jack" Edward. Der 14-Jährige hat ein inniges Verhältnis zu Gisele. Stiefmutter möchte sie von ihm jedoch nicht genannt werden. "Ich mag das Wort Stiefmutter nicht. Ich bevorzuge das Wort Bonus-Mama, weil ich finde, dass es so ein Segen in meinem Leben ist. Ich bin so glücklich darüber, dass ich einen weiteren wundervollen, kleinen Engel in meinem Leben haben darf", erklärte die Victoria's Secret-Beauty in ihrer Instagram-Story.

