Ob man Cedric Beidinger ein Geheimnis anvertrauen will, sollte man sich besser zweimal überlegen. Der ehemalige Big Brother-Teilnehmer macht die TV-Landschaft derzeit als Kandidat der zweiten Staffel von #CoupleChallenge unsicher. Dort nimmt der Muskelmann gemeinsam mit Gina Beckmann teil, mit der er zum Zeitpunkt des Drehs noch liiert war. Vor ihren Augen plauderte er in der Sendung kürzlich aus, dass er in der Vergangenheit mal Instagram-Star Gerda Lewis (28) gedatet hat. Jetzt verrät Cedric gegenüber Promiflash, wieso er dieses bis dahin private Detail vor laufenden Kameras ausplauderte.

Der Grund dafür sei in der ausgestrahten Sendung nicht gezeigt worden. "Walentina nutzte die Chance und hat mich die ganze Zeit darauf angesprochen, was da nun los war", sagt Cedric und erklärt damit, dass seine Mitstreiterin Walentina Doronina das Thema ursprünglich aufgebracht habe. Weil sie ständig nachhakte, habe er das Thema aufgegriffen. Das Ganze im Beisein seiner damaligen Partnerin Gina zu thematisieren, sei Cedric nicht unangenehm gewesen: "Warum auch? Gina wusste, dass da nichts war."

Aber wie sieht das Verhältnis von Cedric und Gerda eigentlich aktuell aus? "Zu Gerda habe ich keinen Kontakt, den brauche beziehungsweise möchte ich auch nicht, aber dies beruht auf Gegenseitigkeit." Die beiden hätten sich nach seiner Zeit bei "Big Brother" zwei- oder dreimal getroffen. "Der Kontakt wurde ihrerseits dann abgebrochen aufgrund dessen, dass sie sich erst frisch von ihrem Ex getrennt hatte und es ihr zu schnell ging, jemand Neuen kennenzulernen", meint der Reality-Star.

Cedric Beidinger und Gina Beckmann, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

Cedric Beidinger, 2020 auf Ibiza

Gerda Lewis, Model

