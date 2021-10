Na, bei Elsa Louise scheint es in Sachen Liebe ernst zu werden! Die attraktive Berlinerin hat in der weltweit ersten lesbischen Datingshow Princess Charming um das Herz der Kölner Rechtsanwältin Irina Schlauch gekämpft. Nach dem Liebesabenteuer auf Kreta hatte sie bereits im Promiflash-Interview angedeutet, eine neue Frau kennengelernt zu haben. Allerdings wollte diese Verbindung zu dem Zeitpunkt nicht als feste Beziehung labeln – bis jetzt: Elsa ist ganz offensichtlich so richtig in festen Händen!

Das deutete die Influencerin jetzt ganz nebenbei in ihrer Instagram-Story an. Elsa wurde nämlich von ihren Fans mehrmals auf ein lilafarbenes Sweatshirt angesprochen – und daraufhin gewährte sie unerwarteterweise einen Einblick in ihr Liebesleben. "Der Pulli ist von meiner GF und wird aus Vermissung getragen", erklärte Elsa. Dabei steht die Abkürzung wohl für das englische Wort "Girlfriend", das auf deutsch so viel bedeutet wie "Freundin". Scheint also ganz so, als hätte Elsa ihr ganz persönliches Liebesglück gefunden...

Bei Elsas Freundin handelt es sich offensichtlich um eine Berliner Tänzerin namens Melissa. Mit der attraktiven Blondine war die "Princess Charming"-Teilnehmerin jedenfalls jüngst unter anderem auf Reisen in Portugal – und unter einem Urlaubsfoto hinterließ die Kuppelshow-Kandidatin eine süße Liebeserklärung: Einen Schnappschuss aus der Reise, den Melissa auf der Fotoplattform gepostet hat, kommentierte Elsa mit dem Hashtag #ichliebedich.

Anzeige

Instagram / elsalouise.w Elsa, "Princess Charming"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / elsalouise.w Elsa im Juni 2021 in Berlin

Anzeige

Instagram / elsalouise.w Elsa Louise im Oktober 2021 in Portugal

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de