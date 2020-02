Das war wohl nur eine kurze Phase des Friedens! Im Sommer vergangenen Jahres hatte Cora Schumacher (43) ihre Fans mit einem Selfie begeistert, auf dem sie mit Ex-Mann Ralf (44) zu sehen ist. Das ehemalige Paar schien sich wieder super zu verstehen, es waren weitere gemeinsame Fotos gefolgt, und Cora hatte sogar offenbart, dass sie den Vater ihres Kindes immer lieben werde. Doch jetzt ist es plötzlich vorbei mit dem Waffenstillstand!

Den Auslöser für den Zoff auf Instagram lieferte Cora am Dienstag mit dem Bild eines Zeitungsartikels, in dem es um einen Rechtsstreit zwischen ihrem Ex und einem ehemaligen Freund geht. Als Ralf seinen Unmut über den Post äußert, kann sich die Blondine nicht mehr zurückhalten: "Wenn man Scheiße baut, muss man wohl auch dafür gerade stehen. Aber kannst mir ja wieder deinen skrupellosen Anwalt auf die Pelle hetzen. Bin ich ja schon gewohnt", stichelt sie.

Scheint, als läge so einiges im Argen bei den Ex-Eheleuten. Auch ihren gemeinsamen Sohn David (18) erwähnt Cora in ihrer wütenden Antwort: "Armselig, der Mutter deines Kindes über Jahre so viel Schaden zuzufügen und ihr das Wichtigste im Leben zu nehmen." Schon im November waren erste Gerüchte einer Krise aufgekommen, als die 43-Jährige alle Beiträge mit Ralf gelöscht hatte.

Getty Images Cora und Ralf Schumacher, 2006

Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, März 2019

Anzeige

Getty Images David Schumacher 2018 in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de