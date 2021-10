Was hält Peggy Jerofke von Maritta Krehl? Bei Das Sommerhaus der Stars schien zwischen den Müttern zunächst eine echte Freundschaft zu entstehen. Doch als die Frau von Almklausi (51) mit ihren Kindern telefonieren durfte – und ihren Mitstreitern ausführlich von dem Gespräch erzählte, kam das bei Peggy überhaupt nicht gut an: Sie zog über das Model her. Mit Promiflash sprach die Goodbye Deutschland-Bekanntheit nach dem Finale noch einmal über den Streit: Wie steht sie mittlerweile zu Maritta?

Im Gespräch mit Promiflash stellte die 44-Jährige klar, dass sie sich zwar zunächst mit ihrer Konkurrentin gut verstanden habe, sich die Situation durch deren Verhalten allerdings schlagartig geändert habe. "Dann sind viele Widersprüche ihrerseits vorgefallen, die ich ihr auch ins Gesicht habe", berichtete Peggy und fügte hinzu: "Es kamen ihrerseits immer wieder Spitzen, die dann am Ende bei mehreren Paaren für Unmut sorgten." Dementsprechend sei es ihrer Meinung nach auch keine Überraschung gewesen, dass Maritta und Almklausi insgesamt vier Mal von den anderen Kandidaten nominiert worden seien.

Vor wenigen Tagen hatte die 35-Jährige bereits gegenüber Promiflash ausgeplaudert, dass sie wiederum von Peggys Verhalten in der Show total enttäuscht sei. Das könne die TV-Auswanderin aber nicht wirklich nachvollziehen: "Ich habe es ihr im Haus erklärt, was mich stört und in der Gruppe haben wir es auch noch mal besprochen", beteuerte sie. Ihrer Meinung nach sollte Maritta die Schuld nicht bei anderen suchen, sondern sich einfach mal selbst reflektieren.

RTL Stephan Jerkel und Peggy Jerofke im "Sommerhaus der Stars" 2021

RTL Almklausi und Maritta Krehl bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / peggyjerofke Peggy Jerofke, TV-Auswanderin

