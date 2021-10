Auf diese Ausstrahlung verzichtete der Sender Vox! Am Freitagabend flimmerte die erste Folge von der ersten lesbischen Datingshow, Princess Charming, erstmals über die TV-Bildschirme, nachdem die Show bereits auf TVNow zu sehen war. Einige Fans sehen die Sendung daher zum ersten Mal und hatten bereits nach der ersten Ausstrahlung nichts als Lob für "Princess Charming" übrig. Der Grund: Wie schon TVNow entschied sich auch Vox dazu, eine Gewaltszene nicht zu senden.

Bei "Princess Charming" gerieten die Kandidatinnen Ulle und Sonja aneinander. Doch was genau zwischen den Frauen passiert ist, erfuhren die Zuschauer nicht. Der Sender entschied sich dazu, die Szenen nicht auszustrahlen. "Leider kommt es bei Sonja und Ulle zu einer Auseinandersetzung, die bei 'Princess Charming' keinen Platz hat und ihre Teilnahme mit sofortiger Wirkung beendet", wurde lediglich eingeblendet. Daraufhin war noch zu sehen, wie Ulle und Sonja die Villa der Kandidatinnen verlassen haben. Auch in der TVNow-Ausstrahlung war darauf verzichtet worden, die Auseinandersetzung zu zeigen.

Dass der Sender mit so einem Verhalten keine Quote machen möchte, kam bei vielen Zuschauern gut an. "Krass, dass die da direkt so einen Cut machen. Das würde man sich in anderen Sendungen auch Mal wünschen", lobte ein Twitter-User den Sender. "Gute Reaktion von Vox!", schrieb ein anderer. Andere würden jedoch gerne wissen, was sich genau zwischen Ulle und Sonja zugetragen hat: "Ich fühle mich ein bisschen wie im falschen Film. Was ist da passiert? Ich muss es schon genauer wissen", zeigte sich ein anderer Nutzer neugierig. Findet ihr es gut, dass die Szenen nicht gezeigt wurden? Stimmt unten ab!

Anzeige

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Ulle

Anzeige

TVNOW / René Lohse Sonja, "Princess Charming"-Kandidatin

Anzeige

TVNOW Die "Princess Charming"-Kandidatin Sonja

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de