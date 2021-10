Sie teilt ihr Glück als werdende Mama! Liliana Matthäus (33) verzückte in der vergangenen Woche ihre Fans mit tollen News: Das Model erwartet sein erstes Kind! Zurzeit weilt die brünette Beauty in Istanbul und lässt sich dort modisch inspirieren. Dabei gibt sie ihren Fans gleich ein Baby-Update: Bei einer kleinen Modenschau präsentiert die schwangere Liliana im Netz stolz ihre gut erkennbare Babykugel!

In einer Instagram-Story gewährt Liliana ihren Fans jetzt Einblicke in ihre Erlebnisse während eines Shoppingtrips in der türkischen Metropole am Bosporus. In kurzen Clips zeigt sich die Ex von Weltmeister Lothar Matthäus (60) in eleganten Kleidern. Dabei setzt sie ihren Babybauch gekonnt in Szene. Zu einem silbern glitzernden Minikleid witzelte sie: "Ich bin eine menschliche Discokugel – aber eine heiße!"

Doch auch abseits der Boutiquen lässt Liliana es sich in Istanbul offensichtlich gut gehen: Sie teilte Fotos aus einem schicken Café und vom blumengeschmückten Ufer der berühmten Meerenge der Stadt. Ihre Fans dürfen gespannt sein, welche Ecken der Stadt als Nächstes zu sehen sein werden.

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus im Oktober 2021 in Istanbul

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus im Oktober 2021 in Istanbul

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus im März 2020 in Istanbul

