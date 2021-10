Bindi Irwins (23) Tochter liebt die Kamera! Die australische Naturschutz-Aktivistin hat in diesem Jahr das erste Mal Nachwuchs bekommen und gewährt seitdem ihren Fans regelmäßig Einblicke in das Leben als frischgebackene Mutter. Töchterchen Grace Warrior eroberte dabei schnell die Herzen der Follower mit ihren verschmitzten Grimassen. Nun postete Bindi erneut süße Selfies mit ihrer Tochter, die mittlerweile schon sieben Monate alt ist!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Australierin gleich mehrere herzerwärmende Schnappschüsse von Grace, um deren siebten Monat auf der Erde zu feiern. Besonders die Selfies der beiden zeigen: Ihre Tochter ist Bindi wie aus dem Gesicht geschnitten! "Mein schöner Engel, ich schätze es, deine Mama zu sein", schrieb die 23-Jährige unter den Post. Auf dem ersten Bild blicken beide noch in die Kamera, doch auf den folgenden Bildern drückt die sieben Monate alte Grace ihrer Mutter einen dicken Schmatzer auf die Wange.

Ihre Follower waren ganz verzückt von den süßen Mutter-Tochter-Selfies und posteten liebe Kommentare unter dem Bild. Viele sahen auch deutlich deren Vater Steve Irwin (✝44), bekannt als "Crocodile Hunter", in der jungen Mutter! "Bindi, du siehst deinem Vater so ähnlich in dem Bild", schrieb eine Userin. "Ich sehe tatsächlich das Angesicht deines Vaters in deinen Gesichtszügen!", so ein anderer Follower der Tierschützerin.

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin, ihre Tochter Grace und ihr Mann Chandler im September 2021

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin mit Tochter Grace Warrior

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin und Tochter Grace Warrior

