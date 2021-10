Zwei Masken sind bereits gefallen! Wenn The Masked Singer morgen in die dritte Runde geht, treten noch acht Kandidaten gegeneinander an. In der vergangenen Woche endete die musikalische Reise für den Hammerhai. In dem Unterwasserkostüm versteckte sich der Fußballweltmeister Pierre Littbarski (61)! Der ehemalige Profikicker hatte mit dem großen Kopf des Fisch-Outfits ordentlich zu kämpfen. Doch welcher Promi muss in dieser Woche sein Geheimnis lüften?

Das feste Rateteam besteht in dieser Staffel aus Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48). Unterstützt werden die beiden morgen vom Filmenthusiasten Steven Gätjen (49). Zu dritt werden sie versuchen, den Identitäten von Mops, Stinktier, Teddy und Co. näherzukommen. Auch vor den heimischen Bildschirmen wird fleißig mitgerätselt: So vermuten etwa viele Fans unter dem Mülli-Müller-Kostüm den Sänger Alexander Klaws (38). Im Hinweisvideo war nämlich unter anderem das Jahr 1983 aufgetaucht – das Geburtsjahr des ehemaligen DSDS-Gewinners!

Doch auch die übrigen Sänger geben Publikum und Rateteam Rätsel auf: Heldin, Axolotl, Phönix und Raupe lassen sich nicht anmerken, ob einer der drei prominenten Rater mit seinem Tipp richtig liegt. Doch welches Kostüm ist euer Favorit? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Pierre Littbarski als Hammerhai bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Benjamin Kis Mülli Müller aus der "The Masked Singer"-Staffel

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de