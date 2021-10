Pietro Lombardi (29) und Giovanni Zarrella (43) sind mittlerweile echte Freunde geworden. Der einstige DSDS-Gewinner und das damalige Bro'Sis-Bandmitglied kennen sich nun schon viele Jahre – 2016 begann die Freundschaft der beiden Sänger. Ebenso beruflich starteten die zwei gemeinsam durch: Die Musiker nahmen sogar einige Songs zusammen auf. Aber auch wenn es mal brenzlig wurde, waren Pietro und Giovanni immer füreinander da!

In Pietros Podcast "Pietro & Friends" sprachen der "Phänomenal"-Interpret und Giovanni über ihre Freundschaft – und darüber, dass sie gemeinsam schon die ein oder anderen "Ups und Downs" erlebt hätten. Zuletzt half Giovanni seinem Freund durch eine harte Phase. "Ich muss sagen, Giovanni hat mir echt geholfen, aus diesem schwarzen Loch rauszukommen. Ich war in so einem krassen Loch. Ob es musikalisch, menschlich, vom Kopf her war – da warst du echt eine große Hilfe, danke dafür, dass du immer da warst", erinnerte sich Pietro.

In der Tat blickt der 29-Jährige auf eine schwere Zeit zurück – daher hatte er sich auch eine längere Social-Media-Auszeit genommen. "Es gab für mich keine andere Option. Ich war komplett leer und musste mich neu finden, da ich abends im Bett sogar geweint habe", hatte er im September auf Instagram erklärt.

