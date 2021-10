Thomas Gottschalk (71) kehrt in eine alte Sendung zurück! Seit Mitte der 70er Jahre ist der gebürtige Bamberger schon ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Vielen Zuschauer wird er wegen seiner aktuellen Show Denn sie wissen nicht, was passiert oder auch als langjähriger Moderator von Wetten, dass..? ein Begriff sein. Nun wurde zudem bekannt gegeben, dass Thomas Gottschalk nach acht Jahren Pause bald zur Supertalent-Jury zurückkehren wird.

Wie RTL nun offiziell bestätigte, wird der 71-Jährige im Dezember in die beliebte Talentshow zurückkehren. In der zweiten Halbfinal-Liveshow wird der blonde Lockenkopf dann an der Seite von Chantal Janzen, Lukas Podolski (36) und Michael Michalsky (54) am Jurypult sitzen. Die Ausstrahlung der Folge ist für den 4. Dezember dieses Jahres geplant. Von September bis Dezember 2012 war der Entertainer bereits ein fester Bestandteil der sechsten Staffel der Samstagabendshow gewesen.

Angesichts der schlechten Quoten der Sendung in den vergangenen Wochen könnte Thomas' Mitwirkung zudem von Vorteil sein, indem er etwas frischen Wind in die Sendung bringt. Denn Mitte Oktober soll die neue Staffel der Talentshow mit lediglich rund sechs Prozent Marktanteil einen neuen Negativrekord aufgestellt haben, wie DWDL berichtete. Aus diesem Grund entschied sich der Sender außerdem dazu, am 20. November auf eine Ausstrahlung des Formats zu verzichten, um nicht gegen das große Finale von The Masked Singer antreten zu müssen.

Thomas Gottschalk, Michelle Hunziker und Dieter Bohlen bei "Das Supertalent" im Dezember 2012

Thomas Gottschalk bei "Wer wird Millionär?"

Thomas Gottschalk im Dezember 2011 in Friedrichshafen

