Thomas Gottschalk (71) strahlt bis über beide Ohren! 2019 fand der Moderator nach der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Thea schnell wieder eine neue Liebe – in der Südwestrundfunk-Controllerin Karina Mroß. Zwar gibt sich der Lockenkopf, was sein Privatleben betrifft, meist bedeckt, doch aus seiner Liebe macht er kein Geheimnis mehr. Am roten Teppich des Deutschen Fernsehpreises zeigte sich das Paar wieder einmal verliebt Seite an Seite.

Gemeinsam betraten der 71-Jährige und die Blondine den Red Carpet der Veranstaltung und lächelten in die Kameras. Dabei beeindruckte Karina in einem langen, eng anliegenden, lila Jumpsuit in Samt-Optik. Outfittechnisch hat sich der einstige Wetten Dass...?-Gastgeber an seine Partnerin angepasst. Er trug eine lila Krawatte und einen grün-blau karierten Anzug mit lilafarbener Innenseite. Farblich abgestimmt posierten die beiden Arm in Arm für die Fotografen.

Wie sehr er für die Frau an seiner Seite schwärmt, verriet Thomas im April dieses Jahres im Interview mit Bunte Quarterly. Karina erinnere ihn an die Kultschauspielerin Grace Kelly (✝52). "Mein Traum geht in Erfüllung, an der Seite einer Frau alt zu werden, die meinem Idol nahekommt", betonte der einstige Radiomoderator.

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk mit Karina Mroß, Februar 2020 in Wiesbaden

Anzeige

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk beim Deutschen Fernsehpreis in Köln, September 2021

Anzeige

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk

Anzeige

Was sagt ihr zu den Looks der beiden? Sie sehen klasse aus! Meinen Geschmack treffen sie nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de