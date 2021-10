Früh übt sich! Emily Ratajkowski (30) gehört seit Jahren zu den begehrtesten Supermodels der Welt. Regelmäßig sieht man die Beauty über den Laufsteg flanieren, bei sexy Shootings posieren und pompöse Fashionshows besuchen – oder sie begeistert ihre Fans in modischen Looks auf Social Media. Nun veröffentlichte die brünette Beauty seltene Aufnahmen aus Kindertagen – und auf diesen sieht man, dass Emily schon früh das Posieren beherrschte.

Die Laufstegschönheit postete gleich zwei Bilder auf ihrem Instagram-Kanal, welche anscheinend um die Weihnachtszeit aufgenommen wurden. Was ihre Fans auf der Bilderstrecke zu sehen bekommen? Emily posierte schon mit 13 Jahren gekonnt für die Kamera. Besonders die Outfit-Wahl der Amerikanerin sticht ins Auge. Emily kombinierte eine schwarze Jogginghose mit einem bauchfreien grünen Top und einem bunt gemusterten Schal. Ihre braunen Haare fielen damals, so wie heute auch noch, glatt über ihre Schultern.

Und wie reagiert ihre Community auf die süßen Aufnahmen? Die ist völlig aus dem Häuschen und freut sich über den privaten Rückblick. "Liebe diese Modeentscheidung" und "Du hast dich nicht verändert", lauten nur einige der zahlreichen Kommentare. Sogar einer prominenten Model-Kollegin gefiel der Beitrag. Keine Geringere als Keeping up with the Kardashians-Star Kendall Jenner (25) likte Emilys Bilder.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit 13 Jahren

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

Getty Images Emily Ratajkowski und Kendall Jenner

