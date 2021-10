Queen Elizabeth II. (95) will sich das anstehende Weihnachtsfest nicht von ihrem derzeit noch geschwächten Gesundheitszustand vermiesen lassen! Die britische Königin hatte zuletzt ganz England in Sorge versetzt, weil sie sich in eine Klinik hatte begeben müssen. Diverse Termine musste sie daraufhin absagen und soll sich auch jetzt noch schonen: Ärzte haben der Monarchin eine zweiwöchige Ruhepause verordnet. Sorgen um ihre Genesung soll sich die Queen aber nicht machen – sie will spätestens bis Weihnachten wieder so richtig auf dem Damm sein!

Das erklärte nun ein Insider gegenüber Mirror: Demnach soll die Queen ganz eifrig daran arbeiten, wieder gesund zu werden, um das Weihnachtsfest fit und munter mit ihrer Familie feiern zu können. "Dieses Jahr ist es Ihrer Majestät wichtiger denn je, ihre Liebsten um sich zu haben. Die Königin ist fest entschlossen, alle zu beherbergen, da sie sicher ist, in den kommenden Wochen wieder vollständig gesund zu werden." Verwunderlich ist dieser Wunsch nicht. Schließlich ist es das erste Christfest, dass die Königin ohne ihren geliebten Ehemann Prinz Philip (✝99) verbringen muss.

Ob das allerdings die beste Idee ist? Schließlich hatte erst vor Kurzem der Royal-Experte Richard Fitzwilliams erklärt, dass die Queen zuletzt vor allem wegen ihrer privaten Termine sehr erschöpft gewesen sei. Ob der Weihnachtsstress da nicht auch kontraproduktiv sein könnte? Dass sich die 95-Jährige aber wirklich schon auf dem Weg der Besserung befindet, bestätigte auch der britische Premierminister Boris Johnson: "Ich habe mit Ihrer Majestät gesprochen und sie ist in guter Form", teilte er laut Daily Mail mit.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. an Weihnachten 2019

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2021 in London

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles bei der Parlamentseröffnung im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de