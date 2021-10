Früher war er wohl nicht so vornehm! Heute präsentiert sich Prinz William (39) stets von seiner besten Seite. Gemeinsam mit Herzogin Kate (39) absolviert er ganz souverän einen glamourösen Auftritt nach dem anderen. So gehört es sich schließlich für einen Royal. Doch jeder Prinz war auch mal Kind. Früher hat sich William anscheinend nicht immer so gut benommen – deswegen bekam er in der Schule sogar den Spitznamen "Schläger-Wills".

"Der junge Prinz bekam den Spitznamen 'Schläger-Wills' und 'Billy der Schläger' [...] im September 1985", schreibt Robert Lacey (77) in seiner Royals-Biografie "Battle of Brothers". Demnach habe sich William in der Schule alles andere als vorbildlich verhalten. Er sei laut, frech und trotzig gewesen. "William verärgerte seine Mitschüler, indem er sich in der Warteschlange zum Essen vordrängelte und bei Schulhofschlägereien mitmischte", verriet der Autor weiter. Außerdem habe der junge Royal stets verkündet, dass sein Vater der Prinz von Wales sei.

In der Biografie ist außerdem von einer Begegnung zwischen Bob Geldof (70) und dem kleinen William zu lesen. Der Sänger habe ihn als "grässliches Kind" bezeichnet, nachdem der junge Royal seine Haare "ungepflegt" genannt hatte.

Anzeige

Getty Images Prinz William, Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Prinz William in Schottland, 2021

Anzeige

Getty Images Prinz William im Februar 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de