Hätten sie diese Filme lieber nie gedreht? Kristen Stewart (31) äußerte sich in der Vergangenheit schon häufiger negativ über ihre eigenen Kino-Auftritte. "Ich habe von den 45 bis 50 Filmen in meiner Karriere vielleicht vier oder fünf wirklich gute gemacht", erklärte sie im Interview mit der Zeitung The Sunday Times. Doch auch Oscar-Preisträger wie Meryl Streep (72) und Eddie Redmayne (39) sind nicht davor gefeit: Während Meryl ihre Leistung in Film "Die Geliebte des französischen Leutnants" von 1981 rückblickend enttäuschend empfindet, ist Eddie mit seiner Darbietung in "Jupiter Ascending" unzufrieden: "Ich habe dafür einen Preis für die schlechteste Performance des Jahres gewonnen."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de