Oh, oh – so hatten sich Anna-Maria Ferchichi (39) und ihr Mann Bushido (43) das Ende von Halloween wohl nicht vorgestellt. Dabei fing alles eigentlich wunderbar an: Das Paar feierte mit seinen Kids das alljährliche Spukfest. Die Schwester von Sarah Connor (41) postete sogar ein seltenes Familienfoto von sich und vier ihrer Kinder, auf dem sie in ihren Kostümen zu sehen sind. Einen Tag später erzählt die Hochschwangere nun: Sie haben allergisch auf die Schminke reagiert!

"Sie sind hochallergisch gegen die Schminke und die sahen heute Morgen alle aus wie Quasimodo", teilt Anna-Maria in ihrer Instagram-Story mit. Vor allem die Augen des gestern als Hexen und Vampire verkleideten Promi-Nachwuchses seien extrem angeschwollen, wie die schon bald achtfache Mutter berichtet. Doch weil ihre Kinder dadurch wie Doppelgänger des Glöckners von Notre-Dame aussahen, konnte sich die 39-Jährige ein Lachen nicht verkneifen: "Ich musste so lachen, da waren die Kinder natürlich stinksauer."

Nach ihrem Lachflash hat Anna-Maria ihrer kleinen Rasselbande dann ein Antiallergikum gegeben, damit die Schwellungen abklingen und die knallroten Gesichter verschwinden. Worüber die vier aber bestimmt happy waren: Sie durften dann natürlich zu Hause bleiben. "Sie konnten so nicht in die Schule gehen", erklärt die gebürtige Niedersächsin.

Getty Images Anna-Maria Ferchichi und Bushido auf der Bambi-Verleihung

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichis Kids in Halloweenkostümen

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im September 2021

