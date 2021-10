Kann dieser Bauch noch größer werden? Anna-Maria Ferchichi (39) ist momentan in der 34. Woche mit Drillingen schwanger. Bald kann sich die Frau von Bushido (43) stolz als Achtfach-Mama bezeichnen. Doch bis die Schwangere ihre drei Babys in die Arme schließen kann, dauert es noch ein bisschen. Kürzlich gab die Mutter bekannt, dass sie während der Schwangerschaft schon 26 Kilo zugenommen hat. Jetzt verriet Anna-Maria ein weiteres Detail zu ihren körperlichen Umständen: Ihr Bauchumfang misst ganze 120 Zentimeter!

In ihrer Instagram-Story postete Anna-Maria ein Foto ihres XXXL-Babybauches. Den Schnappschuss nimmt die Körpermitte der Schwester von Sarah Connor (41) komplett ein. "120 Zentimeter! Mein Bauchumfang hat sich verdoppelt", teilte die Brünette ihren Followern mit und bewies die Zentimeterangabe mit einem Maßband, das sie sich um den Bauch band.

So schön Anna-Marias Babybauch auch aussieht, so anstrengend ist es inzwischen, diesen zu tragen, berichtete sie kürzlich auf Instagram. "Es ist langsam nicht mehr spaßig. Seit Freitag ist alles richtig schwer und richtig schwierig für mich. Es fühlt sich wahnsinnig schwer an, ich schaffe es grade so runter, die Kinder fertigzumachen", gab Anna-Maria an.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im September 2021

Getty Images Bushido und seine Frau Anna-Maria

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi bei ihrer Babyparty, September 2021

