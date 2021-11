Heidi Klum (48) liebt es, Halloween zu feiern! Das Supermodel begeistert jedes Jahr mit ihren ausgefallenen Verkleidungen und aufwendigen Make-ups. Dieses Jahr musste ihre fette Halloween-Party aufgrund der aktuellen Gesundheitslage ausfallen – doch Heidi ließ es sich nicht nehmen, auch dieses Jahr in ein verrücktes Kostüm zu schlüpfen. Schon seit Wochen postete sie im Netz gruselige Videos und Schnappschüsse, die die Vorfreude steigen ließen. Ihr offizielles Halloween-Outfit wirft allerdings Fragen auf: Was genau stellte Heidi dar?

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Beauty nun nach langem Warten ihren Look für das schaurige Fest: Dieses Jahr stellte sie ein katzenartiges Monster dar. Mit dunkelroten Haaren, Fell-Ohren und einem bunten Make-up inklusive Schnurrhaaren tanzte sie vor der Kamera und war dabei kaum wiederzuerkennen! Der Sex-Appeal darf dabei natürlich auch nicht fehlen: Nur mit einem Body bekleidet und in schwarzer Netzstrumpfhose zeigte sie ihre Kurven. Ob sie eine bestimmte Figur verkörpert, blieb allerdings unklar. Auch so gruselig wie ihre Teaser war der Look nicht wirklich.

Ihr Schatz Tom Kaulitz (32) musste bei ihrer Verkleidung natürlich auch mitwirken. Während Heidi die sexy Katze spielte, warf sich das Tokio Hotel-Mitglied in ein mausartiges Kostüm samt Gesichtsbehaarung. Die Gerüchte um Heidis Style für Halloween häuften sich zuletzt: In ihrem Podcast deuteten Tom und sein Bruder Bill Kaulitz (32) bereits an, dass sich Heidi "Katze" als Thema gesetzt hatte. Wie findet ihr Heidis Halloween Kostüm? Stimmt jetzt in der Umfrage ab!

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz an Halloween 2021

Actionpress / Starpix / picturedesk.com Heidi Klum und Tom Kaulitz in Venedig

RCF / MEGA Heidi Klum auf ihrer Halloween-Party 2019

