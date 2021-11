Sie findet emotionale Worte! Sylvie Meis (43) schockierte vor zwölf Jahren ihre Fans: Damals verkündete die Moderatorin, dass bei ihr ein Tumor entdeckt worden sei. Die Brustkrebserkrankung prägte daraufhin das Leben der Niederländerin – und das bis heute. Über ihre schwere Zeit hat Sylvie in der Zwischenzeit nicht immer gerne gesprochen. Doch jetzt öffnete sie sich – und beschrieb ihre damalige Gefühlslage.

"Mir ging es nach jeder Chemo extrem schlecht. Ich musste mich stundenlang übergeben und dachte, ich sterbe jetzt", erinnerte sich Sylvie im Interview mit Bild am Sonntag an ihre Erkrankung zurück. Trotz ihrer gesundheitlichen Probleme habe sie damals nie aufgehört zu arbeiten: "Im TV ließ ich mir nicht anmerken, wie schlecht es mir ging." Zu dieser Zeit hatte die Blondine in der Jury von Das Supertalent gesessen.

Heute sei sie überzeugt davon, dass der Krebs sie zu der starken Frau gemacht hat, die sie heute ist: "Vor meiner ersten Chemo bin ich fast durchgedreht vor Angst." Auch ihr Glaube habe ihr geholfen, die schwersten Stunden zu überstehen, fügte die 43-Jährige hinzu.

Anzeige

RTLZWEI / Severein Schweiger Sylvie Meis in einem Blumenkleid

Anzeige

RTLZWEI / Severein Schweiger Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de