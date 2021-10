Nathalie Volk (24) kehrt nach ihrer Trennung nach Amerika zurück. Seit Kurzem ist es offiziell, dass die ehemalige GNTM-Teilnehmerin und ihr Freund Timur wieder getrennte Wege gehen. Dabei hatte das Paar erst im vergangenen September ihre Verlobung gefeiert. Nachdem die Beauty für ihren Freund sogar in die Türkei gezogen war, erzählte Nathalie jetzt, dass offenbar fest zurück nach New York gezogen ist.

In ihrer Instagram-Story teilte die 24-Jährige nun eine Aufnahme aus dem Jahr 2016, auf der sie über die Skyline von New York blickte, wo sie nun vermutlich ihr Schauspielstudium fortführen wird. "Vor fünf Jahren bin ich in diese wunderschöne Stadt gezogen, die ich heute mein Zuhause nennen darf", schrieb die brünette Schönheit unter dem Bild. Anschließend betitelte sich Nathalie selbst noch als New Yorkerin, um ihre Verbundenheit mit der Stadt zu verdeutlichen. Dass sie sich bereits seit einigen Tagen in der Metropole befindet, bewies auch schon ihr Schnappschuss aus einer New Yorker Klinik, in der sie sich wegen ihrer Herzprobleme hatte behandeln lassen.

Vor Kurzem hatte die in Nienburg an der Weser geborene Schönheit die Trennung von dem Hells-Angels-Rocker gegenüber Gala endgültig bestätigt. Zuvor hatte es viele Gerüchte um ein mögliches Beziehungsende gegeben, nachdem Nathalie alle gemeinsamen Bilder mit Timur gelöscht hatte. "Es ist im Moment schwierig, ich weiß noch nicht genau, was ich will...", sagte sie zuletzt über die Trennung.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im Oktober 2016 in New York

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im März 2021

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Timur

