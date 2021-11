Er tut es schon wieder! Der ältere Halbbruder von Herzogin Meghan (40) hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder kritisch über seine Schwester geäußert. Vor wenigen Tagen kündigte sich sodann erneut an: Thomas Markle Jr. könnte in eine neue Läster-Runde starten. Denn: Der 55-Jährige macht bei "Big Brother VIP" in Australien mit und packt über die 40-Jährige aus. Nun wurde die erste Folge ausgestrahlt und Thomas zieht darin – wie zu erwarten – über Meghan her!

"Geld hat sie verändert – Geld und Ruhm sind ihr wirklich zu Kopf gestiegen", wettert Thomas in der Seven Network-Show, die Montagabend australischer Zeit ausgestrahlt wurde. Seiner Einschätzung nach sei dies oft der Fall, wenn Menschen "mit den oberen Zehntausend" in Kontakt kommen, zuvor aber "nichts hatten". Und weiter: Auch habe Thomas "keine Ahnung", wie es Meghan geschafft habe, "bei einem Prinzen zu landen".

Anscheinend hat Thomas so einiges an Meghans Liebesleben auszusetzen: Schon ihren ersten Ehemann Trevor Engelson (45) habe Meghan einst "eiskalt abserviert". "Harry (37) ist der Nächste", mutmaßt Thomas. Ein Detail sei dem Reality-TV-Kandidaten besonders ins Auge gefallen: Der Prinz habe auf früheren Fotos stets gelächelt, tue dies aber, seitdem er an Meghans Seite sei, nicht mehr.

MediaPunch Thomas Markle Jr. vor einem Promi-Boxkampf gegen Henry 'Nacho' Laun in Philadelphia, 2019

Getty Images Herzogin Meghan bei Global-Citizen-Live-Event in New York City, September 2021

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry, September 2021

