Bei Jessica Simpson (41) hat sich in den vergangenen Jahren so einiges getan! Die US-amerikanische Musikerin und Schauspielerin gewährt ihren Fans immer wieder Einblicke in das Leben mit ihrem Ehemann Eric Johnson (42) und ihren drei Kindern Birdie Mae (2), Maxwell Drew (9) und Ace Knute (8) – und dabei wirkt die "With You"-Interpretin ausgeglichen und glücklich. Doch das war nicht immer so: Jessica postete jetzt einen Schnappschuss aus einer sehr schweren Phase ihres Lebens...

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Jessica jetzt ein Foto, das während dunklen Zeiten in ihrem Leben entstanden sei – und zudem schüttete sie ihren Fans ihr Herz aus. "Dieser Mensch am frühen Morgen des 1. November 2017 ist eine nicht wiederzuerkennende Version meiner selbst", erklärte sie und hob hervor: "In diesem Moment wusste ich, dass ich mein Strahlen zurückerobern, meinen inneren Kampf um meine Selbstachtung gewinnen und dieser Welt mit durchdringender Klarheit trotzen kann. Um das zu schaffen, musste ich aufhören, Alkohol zu trinken, denn das hat meinen Verstand und mein Herz immer in dieselbe Richtung kreisen lassen – und ehrlich gesagt, war ich erschöpft." Jetzt könne sie gar nicht glauben, dass das alles schon vier Jahre her sei.

Heute gehe es Jessica aber viel besser. "Ich habe mich selbst nicht geliebt. Ich habe meine eigene Kraft nicht wertgeschätzt. Heute tue ich das. Ich habe mich mit meinen Ängsten versöhnt und die Teile meines Lebens akzeptiert, die einfach nur traurig sind", betonte die 41-Jährige und stellte zudem klar: "Ich habe mir meine Kraft mit großem Mut zu eigen gemacht. Ich bin schonungslos ehrlich und offen. Ich bin frei."

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihrem Mann Eric Johnson und ihren Kindern Ace Knute, Birdie Mae und Maxwell Drew

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson im April 2021

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson, Sängerin

