Dass Jessica Simpson (41) in ihrer Rolle als Mutter so richtig aufgeht, ist längst kein Geheimnis mehr: Die US-amerikanische Musikerin und Schauspielerin gewährt ihren Fans immerhin regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit ihren drei Kids Birdie Mae (2), Ace Knute (8), Maxwell Drew (9) und ihrem Mann Eric Johnson (41) in den sozialen Medien. Jetzt bezauberte sie ihre Community erneut mit niedlichen Kinderfotos: Jessica teilte nämlich zuckersüße Bilder ihrer kleinen Birdie Mae im Netz!

Auf ihrem Instagram-Profil postete Jessica jetzt eine Collage, die aus mehreren niedlichen Schnappschüssen besteht: Auf den einzelnen Aufnahmen schaut die kleine Birdie Mae etwas müde und griesgrämig in die Kamera. Dabei trägt die Tochter der "I Wanna Love You Forever"-Interpretin ein gelbes Oberteil und verwuschelte Haare. "Montagsstimmung", betitelte die dreifache Mutter das Posting scherzhaft.

Die süßen Fotos zauberten aber offenbar nicht nur Jessica ein Lächeln aufs Gesicht, auch zahlreiche Fans waren beim Anblick des Töchterchens ganz hin und weg. "Sie ist einfach zu süß!", "Sie ist genauso bezaubernd wie ihre Mutter" oder auch "So eine hübsche Tochter", schwärmten beispielsweise drei Nutzer in der Kommentarspalte.

Eric Johnson und Jessica Simpson mit ihren Kindern

Birdie Mae Johnson, Jessica Simpsons Tochter

Jessica Simpson, Sängerin

