Hailey Bieber (24) setzte ihr Motto für die diesjährige Halloween-Verkleidung fest. Das Model bewies mal wieder, wie wandelbar es ist und schlüpfte auch dieses Jahr in tolle Kostüme. Während sich ihr Ehemann Justin Bieber (27) in einem Ganzkörperanzug als kuscheliger Bär verkleidete, zeigte sich die 24-Jährige gleich mehrfach von ihrer sexy Seite: Hailey schmiss sich in Britney Spears' (39) bekanntesten Looks!

Auf ihrem Instagram-Account teilte sie nun eine Reihe von Bildern ihrer Verkleidungen. Von Britneys Look aus dem Musikvideo zu "Baby One More Time" bis zu dem von "I'm A Slave 4 U" war einiges vertreten: Der unschuldige Schulmädchen-Style, ein hautenger roter Latexanzug oder auch in verspielter Unterwäsche. Unter ihrem Post gestand Hailey: "Das erste Konzert, das ich je besucht habe, war das von Queen Britney Spears und seitdem bin ich immer noch geschockt." Ihre Rolle konnte die US-Amerikanerin aber gut umsetzen: Die Blondine sah Britney zum Verwechseln ähnlich.

Auch ihr Schatz Justin teilte ein Bild der Verkleidung seiner Freundin und gab damit zu: Das Ehepaar ist ein großer Fan der Sängerin! "Baby, du hast es drauf. Britney Spears, wir lieben dich", betitelte er das Bild seiner Frau und drückte seinen Stolz aus.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Instagram / britneyspears Britney Spears im Oktober 2021

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

