Gwyneth Paltrow (49) würde nur zu gerne an der Seite von Harry Styles (27) zu sehen sein! Nach langen Spekulationen war es mit dem neuen Marvel-Film "Eternals" endlich offiziell: Kein Geringerer als Sänger Harry Styles übernimmt die Rolle des Eros, der kleine Bruder des Oberschurken Thanos. Dieser Neuzugang im Marvel-Universum begeistert nicht nur die Fans, sondern auch Gwyneth Paltrow. Dass sie seit 2019 nicht mehr in ihre Rolle der Pepper Potts schlüpft, bedauert die Iron Man-Darstellerin. Für Harry würde Gwyneth sogar ein Marvel-Comeback wagen!

In "The Drew Barrymore Show" plauderte die 49-Jährige über den MCU-Zuwachs. In seiner Rolle als Eros hat der One Direction-Sänger offenbar einen bleibenden Eindruck bei dem Hollywoodstar hinterlassen. "Da will ich wieder einen Zeh ins Marvel-Universum tauchen", verriet Gwyneth, als sie über die Verpflichtung des Musikers sprach. Für ihre Figur hätte die Schauspielerin auch schon einen Plan: Hauptsache, ihre Wege kreuzen sich mit Harry.

Eine Frage brannte Moderatorin Drew Barrymore (46) noch auf der Seele. "Wie interpretiert jemand im Marvel-Universum einen Gott der Liebe und der Erotik?", wollte sie wissen. Darauf hatte Gwyneth prompt eine klare Antwort: "Man castet einfach Harry Styles. Man stellt ihn ohne Shirt hin und los geht's."

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den Grammys 2021

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow, "Shakespeare in Love"-Darstellerin

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den Grammys, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de