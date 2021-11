Kylie Jenner (24) freut sich auf ihr zweites Kind! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit gab im September bekannt, dass sie und Travis Scott (29) erneut Nachwuchs erwarten. Ihre kleine Tochter Stormi (3) darf sich schon bald über ein Geschwisterchen freuen. Doch wie geht es der 24-Jährigen in der Schwangerschaft? Kylie trifft offenbar schon erste Vorbereitungen für ihr neues Baby!

Ein Insider gab gegenüber der People ein Update zur Schwangerschaft der Beauty. Demnach gehe es ihr momentan sehr gut und sie freue sich auf ihren neuen Sprössling. Die Quelle verriet außerdem: "[Kylie] hat viel Spaß beim Einrichten des Kinderzimmers und bei den Vorbereitungen für das Baby." Im Dezember soll sogar schon eine Babyparty stattfinden!

Travis und Kylie gehen in ihrer Elternrolle anscheinend richtig auf: "Sie verbringen so viel Zeit mit Stormi wie sie können. Kylie ist überzeugt, dass sie die beste große Schwester sein wird", erzählte die Quelle. Zuletzt ließ die werdende Zweifach-Mutter daher auch ein riesiges Spielzimmer für ihr Töchterchen bauen, in dem später dann beide Kinder miteinander spielen dürfen.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2021

Getty Images Travis Scott, Kylie Jenner und Stormi Webster

