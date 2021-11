Iris Mareike Steen (29) schickt besonders heiße Urlaubsgrüße! Die beliebte GZSZ-Darstellerin hat sich gemeinsam mit ihrem Mann Kevin eine romantische Auszeit auf der trendigen Trauminsel Mauritius gegönnt. Von dort aus versorgte der Serienstar seine Community zuletzt immer wieder mit sonnigen Updates. Das letzte ist nun besonders sexy geworden und dürfte so manchem Fan ordentlich einheizen: Hier zeigt Iris sich im freizügigen Sommer-Look!

Via Instagram veröffentlichte die 29-Jährige zum Abschluss ihres Mauritius-Trips eine Reihe Bilder. Doch die meisten Abonnenten werden wohl nur auf das Erste geachtet haben: Iris präsentiert hier nämlich stolz und strahlend ihr hübsches Dekolle­té! Das ehemalige Playboy-Model trug ein enges schwarzes Kleid, das obenrum aus einem ziemlich durchsichtigen Stoff bestand – und sehr tief ausgeschnitten war. "Iris, du bist einfach eine wunderschöne Frau!", schwärmt nicht nur ein Nutzer in den Kommentaren.

Der Anlass für ihren Mauritius-Urlaub war übrigens Iris und Kevins Jahrestag: "Elf Jahre. Ein bisschen alt fühle ich mich schon! Aber viel mehr noch fühle ich mich wahnsinnig privilegiert, den besten Menschen, den ich kenne, an meiner Seite haben zu dürfen – so lange schon. Was für ein Geschenk", schwärmte die Schauspielerin vor ein paar Tagen auf ihrem Kanal. "Ein großes Dankeschön an das Leben und natürlich an die Hauptperson dieses Posts. Fürs Aushalten, Festhalten, Durchhalten und für all die bedingungslose Liebe."

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen auf Mauritius

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen auf Mauritius

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen mit ihrem Partner

