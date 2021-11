Hilaria Baldwin (37) macht sich Sorgen wegen des aktuellen Zustands ihres Mannes Alec Baldwin (63)! Ende Oktober ereigneten sich tragische Szenen am Set des Western "Rust": Aus Alecs Requisitenwaffe löste sich ein Schuss mit scharfer Munition, der Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich verletzte. Die Tragödie lässt den Schauspieler seitdem nicht zur Ruhe kommen. Besonders seine Frau Hilaria ist besorgt um Alec, der nachts kaum noch ein Auge zukriegt!

"Hilaria macht sich große Sorgen um ihn. Er schläft nicht wirklich und wird nur von Halynas Tod heimgesucht", erzählte eine Quelle aus dem nahen Umfeld des Paares gegenüber People. Zudem wolle der Filmstar kein Mitleid und bemühe sich stattdessen klarzustellen, dass Halynas Ehemann und ihr neunjähriger Sohn durch das erschütternde Ereignis viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätten: "Er möchte nicht, dass es um ihn geht."

Seit dem Drama am Set stehen Alec und auch seine Ehefrau Hilaria regelmäßig mit den Hinterbliebenen des Opfers in Kontakt. "Er möchte Halynas Ehemann und ihrem Kind nur so gut wie möglich helfen", verriet der Insider. Nur zwei Tage nach dem Tod der Kamerafrau soll sich Alec sogar mit deren Familie zum Frühstücken verabredet haben – möglicherweise, um alle Betroffenen für eine kurze Zeit etwas von den schlimmen Vorfällen abzulenken.

Anzeige

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin bei der US-Open, 2018

Anzeige

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin bei den Screen Actors Guild Awards in Los Angeles, 2019

Anzeige

MEGA Alec Baldwin im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de