Es gibt Neuigkeiten im Fall um das tragische Unglück am Set von Alec Baldwins (63) Film "Rust". Vor etwas mehr als einer Woche erschütterte die Nachricht die Welt, dass der Schauspieler beim Dreh des Westerns aus Versehen die Kamerafrau Halyna Hutchins erschossen hat. Aktuell wird noch immer ermittelt, wie es zu der Tragödie kommen konnte – nun meldete sich der Assistent, der Alec die Waffe überreicht hatte, erstmals zu Wort.

In einem Statement, das Daily Mail vorliegt, erklärte der Regieassistent David Halls: "Ich bin schockiert und traurig wegen ihres Todes. Meine Hoffnung ist, dass diese Tragödie der Filmindustrie den nötigen Anstoß gibt, die Maßnahmen zu überdenken, die sicherstellen sollen, dass niemand während des kreativen Prozesses verletzt wird." David musste genauso wie Alec und die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez bereits mehrfach bei der Polizei aussagen, um die Geschehnisse rekonstruieren zu können.

Während einer Befragung soll er sogar einen Fehler zugegeben haben: "Er wies darauf hin, dass er alle Patronen hätte checken müssen, was er aber nicht tat. Er kann sich nur an drei überprüfte Patronen erinnern", zitiert The New York Times den Sprecher der Polizei.

Getty Images Kamerafrau Halyna Hutchins, 2019

Getty Images Schauspieler Alec Baldwin bei den SAG Awards 2019

Getty Images Alec Baldwin beim Sundance Film Festival 2020

