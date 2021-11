Anna-Maria Ferchichi (39) bringt demnächst reichlich Nachwuchs zur Welt – und ihre Familie könnte nicht glücklicher sein! Die Frau von Rapper Bushido (43) ist bereits fünffache Mutter und bringt schon bald drei weitere Babys zur Welt. Auch wenn ihr die Drillingsschwangerschaft ganz schön zu schaffen macht, schlägt die Löwenmama sich wacker und bleibt positiv. Anna-Marias berühmte Schwester Sarah Connor (41) macht das total stolz!

Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin jetzt zwei niedliche Fotos mit ihrer hochschwangeren Schwester: Sarah knutscht hier Anna-Marias XXL-Bauch ab. In der Bildunterschrift schreibt die Musikerin: "Meine kleine große Schwester. Du bist wohl die stärkste Frau, die ich kenne. Ein pures Kraftwerk. Was Dein Körper da gerade schafft, davor habe ich tiefsten Respekt." Weiter schwärmt sie: "So weit hast Du es schon geschafft. Durch Höhen und Tiefen musstest du seelisch in dieser ganz besonderen Schwangerschaft – und ich habe oft an dich gedacht und für meine drei kleinen Nichten gebetet."

Abschließend beteuert Sarah: Anna-Maria und ihr Bauch seien spektakulär schön und absolut bewundernswert. "Ich wünsche dir nun viel Kraft für die Geburt, und dass die drei kleinen Prinzessinnen nun endlich gesund in deine und unsere ohnehin schon große Horde geboren werden! Ich liebe Dich und deinen Bauch. Was für ein pures Wunder." Wusstet ihr, dass die Schwestern sich so nahe stehen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und ihre Schwester Anna-Maria Ferchichi

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Kinderzimmer ihrer Drillinge

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

