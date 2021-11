Es gibt neue Details rund um Anna-Maria Ferchichis (39) Drillingsschwangerschaft! Die Schwester von Sarah Connor (41) und ihr Mann Bushido (43) freuen sich schon seit einigen Monaten auf die Geburt ihrer drei Babys. Dabei gewähren die Beauty und der Rapper immer wieder Einblicke in ihre Reise zum Babyglück in den sozialen Medien. Jetzt verriet Anna-Maria den Geburtstermin ihrer Drillinge – und der steht quasi schon vor der Tür...

Wie Bild jetzt erfahren haben will, dauert es nicht mehr lange, bis die Anna-Maria und Bushido ihre kleinen Wunder im Arm halten können: Ihre Drillinge sollen nämlich schon am 12. November per Kaiserschnitt zur Welt kommen. "Ich wollte eine normale Geburt, doch bei Drillingen ist das zu gefährlich", erklärte die 39-Jährige und gewährte einen Einblick in die Planung der Entbindung: "Jetzt wird es ein Kaiserschnitt."

Einen Tag nach dem Geburtstermin am 12. November gibt es einen weiteren Grund zur Freude: Am 13. November feiert Anna-Maria nämlich ihren 40. Geburtstag – doch den wird die Beauty höchstwahrscheinlich im Krankenhaus verbringen. Aber die werdende Achtfach-Mutter kann sich für ihren Ehrentag garantiert kein schöneres Geschenk vorstellen als ihre drei Babys...

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Oktober 2021

Getty Images Anna-Maria Ferchichi und Bushido auf der Bambi-Verleihung

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im September 2021

