Liebesbeweis durch Treueversprechen – kann das bei der Fremdflirt-Show Tempation Island V.I.P. klappen? Das hofft zumindest Jakub Jarecki, der nun seit knapp einem Jahr mit Reality-TV-Dauerkandidatin Kate Merlan (34) durchs Leben turtelt. Gemeinsam wurden sie kürzlich als aktuelle Kandidaten des Formats bestätigt. Gegenüber Promiflash verriet Jakub nun, wieso die Tattoo-Liebhaber sich diesem Risiko aussetzen und wie ihr Umfeld auf die Teilnahme reagiert hat.

Besonders der skandalträchtige Auftritt von Kate und ihrem Ex Benjamin Boyce (53) beim Sommerhaus der Stars sei ein Auslöser gewesen. "Gerade nach der letzten Beziehung von Kate [...], wollte ich ihr zeigen, dass sie mir zu hundert Prozent vertrauen kann, erklärte der Profikicker im Promiflash-Interview. Im Gegensatz zu Benjamin würde Jakub seine Liebste niemals so enttäuschen und verletzen, ist er sich sicher. Der TV-Neuling wolle Kate "beweisen, dass sie mit einem Partner in ein Format gehen kann, ohne dass sie von ihm von Kopf bis Fuß blamiert und vor ganz Deutschland vorgeführt wird."

Und was löste die TV-Entscheidung der Turteltauben bei ihren Freunden und Familienmitgliedern aus? "Jeder, der wusste, dass wir teilnehmen, hat uns dringend davon abgeraten", enthüllte der Bartträger. Besonders seine Vergangenheit habe dabei eine große Rolle gespielt, gab der Fußballer preis. Was Jakub damit wohl andeuten wollte? Bislang trat er zumindest noch nie im Reality-TV auf. Während seine Freundin genau wisse, wie es funktioniert, stellte er fest: "Natürlich muss ich auch meine eigenen Erfahrungen machen."

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Jakub Jarecki und Kate Merlan

Kate Merlan und Benjamin Boyce beim großen Wiedersehen von "Das Sommerhaus der Stars"

Kate Merlan und ihr Freund Jakub Jarecki, 2021

