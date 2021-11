Will Thomas Markle Jr. sich nun doch mit seiner Halbschwester Herzogin Meghan (40) versöhnen? In der Vergangenheit hatte der gebürtige US-Amerikaner des öfteren gegen die Frau von Prinz Harry (37) geschossen – und auch bei der australischen Ausgabe von "Big Brother VIP" nimmt er kein Blatt vor den Mund: So erzählte der Monteur unter anderem, dass der Ruhm die ehemalige Schauspielerin verändert habe. Das Verhältnis zu der Zweifach-Mutter scheint ihn wirklich ziemlich zu beschäftigen, denn jetzt gestand Thomas: Er wünscht sich eine Reunion mit Meghan!

In einem Teaser zur neuen Staffel erklärte der 55-Jährige, dass er sich erhoffe, durch seine Teilnahme an der Show die Beziehung zu der ehemaligen Suits-Darstellerin wieder aufleben lassen zu können: "Ich hoffe, sie wünscht mir Glück und sagt zu Harry: 'Lass uns deinen Schwager treffen und wieder eine Familie sein.'" Zusätzlich ließ Thomas dabei durchblicken, wie enttäuscht er von Meghan sei. "Sie nimmt nicht einmal den Hörer in die Hand und ruft meinen Vater an. Sie ist sehr egoistisch", wetterte er gegen sie.

Bereits im vergangenen August hatte der Reality-TV-Teilnehmer im Rahmen der Show schwere Anschuldigungen gegen die 40-Jährige erhoben. In einem kurzen Vorstellungsvideo machte er dabei klar, was er von Meghan halte. "Ich habe Harry gesagt, dass ich glaube, dass sie sein Leben ruinieren wird", meinte er und fügte hinzu: "Sie ist nämlich sehr oberflächlich."

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im September 2021 in New York City

Anzeige

MediaPunch / ActionPress Thomas Markle Jr., Herzogin Meghans Halbbruder

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de