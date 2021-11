Im Hause Wintour gibt es im Moment allen Grund zur Freude! Bereits im Juli hatten erfreuliche Neuigkeiten aus der Familie der Vogue-Chefin Anna Wintour (72) die Runde gemacht: Ihre Tochter Bee Shaffer wurde zu diesem Zeitpunkt nämlich mit kugelrundem Babybauch gesichtet – gemeinsam mit ihrem Mann Francesco Carrozzini (39) hat sie sich in den vergangenen Monaten auf die Geburt ihres Nachwuchses gefreut. Jetzt war es auch schon so weit: Annas Tochter Bee ist zum ersten Mal Mutter geworden!

Diese tolle Neuigkeit teilte Bee jetzt höchstpersönlich auf ihrem Instagram-Profil mit: Die frischgebackene Mutter teilte eine ganze Reihe von Babyfotos, auf denen ihr kleiner Sohnemann unter anderem eine süße Mütze trägt. "Oliver Sozzani Carrozzini", verriet sie zudem den Namen ihres kleinen Wunders in der Bildunterschrift. Der Kleine sei am 25. Oktober zur Welt gekommen.

Natürlich trudelten nach der Verkündung zahlreiche Glückwünsche ein – und darunter befinden sich auch viele Nachrichten von Stars. "Wow! Ich habe Gänsehaut. Ich freue mich so für euch", kommentierte beispielsweise die Sex and the City-Darstellerin Sarah Jessica Parker (56) den Post.

MEGA Bee Shaffner und ihr Mann Francesco Carrozzini

Instagram / beecarrozzini Anna Wintours Enkelkind Verifiziert Oliver Sozzani Carrozzini

MEGA Bee Shaffer und Anna Wintour, 2019

