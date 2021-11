Fürst Albert (63) will keine Sekunde länger ohne seine Liebste aushalten müssen! Seit Monaten sind der Royal und seine Ehefrau Fürstin Charlène (43) getrennt voneinander – und das völlig ungewollt: Eigentlich hatte die einstige Profischwimmerin ihrer Heimat Südafrika nämlich nur einen kurzen Besuch abstatten wollen. Ein Hals-Nasen-Ohren-Infekt machte die Rückreise jedoch unmöglich. Doch nun gibt es gute Neuigkeiten: Schon bald sollen sich die beiden wieder in die Arme schließen können – das versicherte Albert jetzt jedenfalls in einem neuen Interview!

"Es geht ihr viel besser. Diese letzte Operation, die die Nasenscheidewand betraf, ist sehr gut verlaufen", verriet Albert gegenüber der französischen Zeitung Point De Vue. Die vorübergehende Trennung macht dem 63-Jährigen allerdings schwer zu schaffen: "Ich vermisse Charlène!" Und auch ihre beiden gemeinsamen Kids Prinzessin Gabriella (6) und Prinz Jacques (6) sehnen sich nach ihrer Mutter. Charlènes Rückkehr soll allerdings nicht mehr allzu lange hin sein.

Ein genaues Datum für die Reunion konnte Albert jedoch noch nicht nennen. Ein Punkt, der einige Fans erneut skeptisch werden ließ. Ohnehin kam in den vergangenen Wochen mehrfach Kritik auf. "Albert besitzt einen Privatjet. Wenn er sie so sehr vermisst, könnte er sie jedes Wochenende besuchen", merkte beispielsweise ein Nutzer in den Kommentaren unter dem Beitrag der Zeitung via Instagram an.

Bruno Bebert / Bestimage Sharon Stone und Albert von Monaco bei der Premiere von "No Time To Die" in Monaco im September 2021

ActionPress Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco im September 2020

Getty Images Fürstin Charlène und Albert II von Monaco mit ihren Kindern Jacques und Gabriela im November 2019

