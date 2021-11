Bei Oana Nechiti (33) macht sich die Schwangerschaft allmählich bemerkbar! Ende Oktober überraschten die Profitänzerin und ihr Partner Erich Klann (34) ihre Fans mit besonders süßen Neuigkeiten: Das Paar erwartet nach Sohnemann Niklas sein zweites Kind. Ihre Community soll an der Reise bis zur Geburt natürlich teilhaben. Jetzt plauderte Oana aus, dass sie bereits ein paar Kilos mehr auf die Waage bringt!

"Ich habe einfach gut zugelegt, ich wiege mehr und da ist mehr Gewicht drauf", verriet Oana ihren Followern in ihrer Instagram-Story. Das sei der schwangeren Beauty besonders nach einer anstrengenden Tanzeinheit aufgefallen, als am Abend erste Rückenschmerzen auftraten. Um ihrem Körper etwas Gutes zu tun, möchte die dunkelhaarige Schönheit nun vermehrt Yoga-Sessions in ihren Alltag integrieren. "Und ich glaube, ein bisschen Dehnung würde mir ganz guttun", vermutete Oana.

Neben den süßen Kurven bemerkte die werdende Zweifach-Mama ihre Schwangerschaft noch an anderen Stellen ihres Körpers: Beispielsweise hatte die 33-Jährige in den vergangenen Tagen vermehrt mit Sodbrennen am Abend zu kämpfen – diese Beschwerden hätten sich inzwischen allerdings wieder gelegt.

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und Oana Nechiti

Anzeige

TV NOW/ Stefan Gregorowius Oana Nechiti als Jurorin bei DSDS

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de