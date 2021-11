Gülcan Kamps (39) könnte nicht glücklicher sein. Die Moderatorin nähert sich der Entbindung ihres Babys in großen Schritten. Das bemerkt sie aber nicht nur daran, dass ihr Bauch immer größer wird – auch bei Arztbesuchen wird die TV-Bekanntheit bestens darüber unterrichtet, wie sich das Ungeborene entwickelt. Jetzt durfte Gülcan einen besonders schönen Moment erleben: Sie war bei der Kardiotokografie und lauschte zum ersten Mal dem Herzschlag ihres Babys.

"Die schönsten 30 Minuten bei meinem ersten CTG. Meine neue Lieblingsmelodie – Herztöne", schrieb die 39-Jährige begeistert zu einem Selfie auf Instagram. Auf dem Foto ist die Blondine beim Arzt zu sehen – an ihrem Bauch sind die Sensoren befestigt, die die Herztöne aufzeichnen. Ihrem freudigen Strahlen nach zu urteilen, wird sich die werdende Mutter an diesen Termin in der Praxis noch lange zurückerinnern. "So aufgeregt", "Ich kann es kaum erwarten, dich zu treffen" und "Total verliebt", ergänzte die Beauty in den Hashtags.

Zuletzt sorgte Gülcan allerdings für mächtig Verwirrung, weil sie im Netz von Kindern in der Mehrzahl gesprochen hatte. "Genieße jetzt nur noch und freue mich auf das, was kommt und unsere Kinder", betitelte sie ein Video und ließ damit vermuten, Zwillinge zu erwarten. In dem aktuellen Post macht sie aber nicht den Anschein, als würde sie diese Annahme bestätigen wollen.

