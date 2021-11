Aktuell rätseln Fans bei The Masked Singer, was das Zeug hält: Wer steckt in diesem Jahr unter den Masken der Sänger? Schon bald soll es einen Ableger der erfolgreichen TV-Show geben: The Masked Dancer. Das Konzept der neuen Unterhaltungsshow ist simpel: Anstatt die Teilnehmer an ihrem Gesang zu erkennen, sollen die Zuschauer die aufwendig kostümierten Prominenten anhand ihres Tanzstils versuchen zu identifizieren.

Wie Dwdl berichtet, sicherte sich ProSieben bereits vor einiger Zeit die Rechte an dem Format. Schon ab Januar 2022 soll die TV-Show im deutschen Fernsehen starten. Senderchef Daniel Rosemann (41) verriet bereits in einem Interview mit werben & verkaufen: "Jeder Prominente in Maske trainiert mit einem Profi ohne Maske." Als Moderator soll genauso wie bei "The Masked Singer" auch Matthias Opdenhövel (51) dienen.

In anderen Ländern wie den USA und Großbritannien feierte "The Masked Dancer" bereits große Erfolge. Erst im Juni wurde im Vereinigten Königreich der Sieger der diesjährigen Staffel gekürt: Unter der Maske steckte Olympia-Star Louis Smith (32). Neben ihm nahm unter anderem auch Take That-Sänger Howard Donald (53) an der Show teil.

