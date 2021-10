Verbergen sich etwa diese Promis in den The Masked Singer-Kostümen? Heute läuft bereits die dritte Ausgabe der Gesangs- und Ratesendung. Acht Promis sind noch im Rennen und performen in den verschiedensten Kostümen. Welcher Star in welcher Verkleidung steckt, bleibt aber bis zur Demaskierung geheim. In der Show werden lediglich kleine Filme mit kniffligen Hinweisen zu der jeweiligen Person gezeigt. Manche Fans haben aber trotzdem schon ziemlich konkrete Vermutungen!

In der ProSieben-App können die Zuschauer ihre Tipps abgeben, wer sich ihrer Meinung nach unter den Masken verbirgt. Dem Voting ist zu entnehmen, dass ein Großteil der Fans vermutet, dass Martina Hill (47) in dem Axolotl-Kostüm steckt. Auch die Identität der Heldin ist für viele bereits eindeutig: Knapp 80 Prozent der Abstimmungsteilnehmer sind sich sicher, die Sängerin Christina Stürmer (39) erkannt zu haben. Als Mülli Müller ist dagegen der DSDS-Sieger Alexander Klaws (38) hoch im Kurs. Auch bei Samuel Koch (34) als Phönix, Jeanette Biedermann (41) als Mops und Sandy Mölling (40) als Raupe sind sich die Fans mehrheitlich einig.

Bei der Identität des Stinktiers und des Teddys sind sich die Zuschauer dagegen noch nicht ganz so einig. Beim Stinktier tippen knapp 35 Prozent auf den Profikoch Steffen Henssler (49), rund 15 Prozent auf den Influencer Riccardo Simonetti (28) und zehn Prozent auf Joko Winterscheidt (42). Beim Teddy, dessen Auftritt heute krankheitsbedingt ausfallen muss, stehen das Model Lena Gercke (33) mit circa 30 Prozent, die Podcasterin Palina Rojinski (36) mit rund 25 Prozent und die Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes (40) mit etwa zehn Prozent auf der Liste.

ActionPress Alexander Klaws, Moderator

Getty Images Sängerin Christina Stürmer, 2016

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler bei dem "Grill den Henssler"-Sommer-Special

