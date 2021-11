Travis Scott (29) beschenkte jetzt die zwei wichtigsten Frauen in seinem Leben: Kylie Jenner (24) und ihre gemeinsame Tochter Stormi Webster (3). Der Rapper und die Keeping up with the Kardashians-Beauty erwarten aktuell bereits zum zweiten Mal Nachwuchs – wie glücklich er mit seiner kleinen Familie schon jetzt ist, bewies der "Sicko Mode"-Interpret mit diesem teuren Geschenk: Er kaufte Kylie und Stormi jetzt zwei riesige Diamantringe.

Kylie teilte auf Instagram ein Bild ihres neuen Accessoires und zeigte ihren Fans, dass ihre Tochter eine kleinere Version desselben Schmuckstücks bekam. Dazu verkündete die 24-Jährige: "Daddy hat und zusammenpassende Ringe geschenkt." Dies ist jedoch nicht das erste Luxusgeschenk, das Stormi von einem ihrer Eltern bekommen hat: Die Tochter der Milliardärin ist im Alter von nur drei Jahren bereits stolze Besitzerin eines eigenen Ponys sowie eines speziell für sie angefertigten Spielhauses.

Ein paar Mitglieder aus Kylies berühmter Familie kommentierten den Schnappschuss bereits: "Das hat er nicht gemacht", scherzte ihre Schwester Khloé Kardashian (37) unter dem Beitrag. Ihr Bruder Rob (34) hingegen teilte lediglich mehrere Emojis mit Herzchen im Gesicht.

ActionPress Rapper Travis Scott und seine Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Travis Scott, Halloween 2021

Getty Images Rapper Travis Scott und Kylie Jenner bei den Grammy Awards 2019

