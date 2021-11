Anna Heiser (31) denkt an die alten Zeiten zurück! Als Kandidatin bei Bauer sucht Frau fand die Blondine bereits im Jahr 2017 in Bauer Gerald ihren absoluten Mister Right. Inzwischen sind die beiden nicht nur verheiratet und wohnen zusammen auf Geralds Farm in Namibia, sondern haben auch einen gemeinsamen Sohn. Vor wenigen Tagen startete die neue Staffel der Kuppelshow – für Anna ein ganz besonderer Anlass, um noch mal in Erinnerungen zu schwelgen!

"Wer hätte vor vier Jahren gedacht, dass wir beide zusammenkommen, heiraten und eine glückliche Familie bilden?", fragte Anna bei ihrer Instagram-Community in die Runde. Passend dazu teilte die Beauty auch gleich noch einen Schnappschuss, der sie überglücklich an der Seite ihrer Liebsten zeigt. Offenbar hat sie schon von Beginn an an ein Happy End mit dem Landwirt geglaubt.

"Die Teilnahme an der Sendung war die beste Entscheidung unseres Lebens", schwärmte Anna unter dem Beitrag. Nicht ohne Grund gelten die beiden auch heute noch als eines der absoluten Traumpaare aller Staffeln. "Ihr seht toll aus! So viel Harmonie in einem Bild", kommentierte beispielsweise eine Nutzerin die Familienaufnahme.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrem Sohn Leon

Instagram / anna_m._heiser "Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser

TVNOW / Christian Stiebahl Gerald und Anna Heiser mit ihrem Sohn Leon

