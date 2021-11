Edith Stehfest sagte unliebsamen Pfunden den Kampf an. Dieses Jahr brachte die Partnerin von Eric Stehfest (32) ihr zweites gemeinsames Kind mit dem Ex-GZSZ-Darsteller auf die Welt. Um ihren After-Baby-Body wieder in Form zu bringen, unterzog sich die Sängerin einer Bodyforming-Behandlung von Ice Aesthetic. Dabei handelt es sich um mehrere nichtinvasive Behandlungen, zum Beispiel zum gezielten Aufbau von Muskelmasse, zur Hautstraffung oder zur Fettreduzierung. Im Promiflash-Interview gab Edith jetzt ein Update, wie es um ihre Wohlfühlform steht.

"Bei meinem Bodyforming haben wir vor allem meinen Bauch und die Innenseite meiner Beine bearbeitet. Es hat sich viel getan", erzählte Edith bei der Launchparty des neuen Modelabels N.O by Natascha Ochsenknecht (57) im Promiflash-Interview. "Ich glaube, an meiner Taille und an meinem Bauch sind so 14 Zentimeter Umfang weniger", berichtete die Zweifachmutter. Schon bald habe sie ihren nächsten Termin, an dem ihr Körper weiter in Form gebracht werden soll.

Aber warum nimmt Edith die zeit- und kostenintensiven Behandlungen eigentlich auf sich? Die Musikerin stellte klar: Es gehe ihr vor allem darum, sich in ihrem Körper wohlzufühlen. Gerade als Musikerin auf der Bühne sei das wichtig, "weil es auch mein Anspruch als Künstlerin ist, einfach mal wieder im knappen Body über die Bühne zu springen", betonte Edith.

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest im Oktober 2021

TVNOW Edith Stehfest und Eric Stehfest in "Eric gegen Stehfest: In Therapie"

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest im Juli 2021

