Djamila Rowe (54) macht ein ehrliches Geständnis! Viele Fans dürften die Berlinerin aus dem Fernsehen kennen. So war das Reality-TV-Sternchen bereits bei Big Brother, Adam sucht Eva und zuletzt auch in der Dschungelshow zu sehen. Die gelernte Visagistin ist den meisten vor allem durch ihr aufgestyltes Äußeres und ihre XXL-Lippen im Gedächtnis geblieben. Doch Djamila wünscht sich, dass die Leute mehr in ihr sehen!

Das enthüllt sie jetzt im Promiflash-Interview im Rahmen ihrer neuen Biografie "Botox für meine Seele". "Meine Optik hat bisher Klischees und Vorurteile bedient", betont Djamila. Deshalb lobt sie sich Reality-TV: "Da bekommen die Zuschauer mal ein ganz anderes Bild von mir, und ich bin ein gutes Beispiel, dass ich das Schubladendenken vieler Menschen verändern kann." Weiter erklärt die Autorin: "Statt des männermordenden Vamps sieht man mich endlich mal so, wie ich bin: Eine Frau mit Herz, die es trotz einer sehr harten Vergangenheit geschafft hat, bodenständig und korrekt durchs Leben zu gehen."

Bisher läuft der Imagewandel offenbar gut! "Aufgrund meiner Teilnahme bei der Dschungelshow Anfang des Jahres und des Buches haben sich die Vorurteile gegenüber meiner Person zum Positiven gewandelt", freut sich Djamila im Interview. "Ganz viele Frauen haben sich sogar bei mir entschuldigt, dass sie mich früher wegen meiner Optik vorverurteilten. Das freut mich persönlich am allermeisten." Auch die Reaktionen auf ihre Biografie seien bisher durchweg positiv.

SCHACHT, HENNING / ActionPress Djamila Rowe, Reality-TV-Star

TVNOW / Stefan Gregorowius Djamila Rowe im Dschungelshow-Finale

Instagram / djamilarowe Djamila Rowe im Dezember 2020

