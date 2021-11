Wird Sam Faiers' (30) Familie um ein Mitglied erweitert? Die "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit ist eine absolute Vollblutmama. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Paul Knightley hat sie bereits zwei Kinder. Ihr Sohn Paul Tony ist fünf, Töchterchen Rosie drei Jahre alt. Bekommen die beiden jetzt etwa ein Geschwisterchen? Viele Fans sind sich zumindest sicher, dass Sam derzeit mit ihrem dritten Kind schwanger ist.

Anlass für die Spekulationen sind aktuelle Urlaubsfotos der Familie auf Instagram. Auf den Aufnahmen trägt Sam weite Kleider, ihre Kinder hat sie vor ihrem Bauch positioniert. Unter einem Strandbild, auf dem die kleine Rosie vor ihrer Mutter sitzt, ist unter anderem zu lesen: "Ich denke, da ist ein Baby unterwegs" oder "Strategisch platziertes Kind... Bist du schwanger?"

Unter anderen Familienfotos aus dem Dubai-Urlaub sind ähnliche Bemerkungen zu finden: "Ich bin mir sicher, dass Sam schwanger ist, nicht weil sie so aussieht, sie sieht umwerfend aus, aber so wie die Bilder gemacht sind, denke ich, dass bald ein neues Baby da sein wird", erklärte etwa ein User. Doch was meint ihr: Ist Sam schwanger? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers, Oktober 2021

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers mit ihrer Familie in Dubai

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers im Juli 2020

